شهيد وعدة إصابات خلال مواجهات في بلدتي بيتا وبيت دجن

رام الله - دنيا الوطناستشهد مواطن وأصيب مساء اليوم الجمعة عشرات المواطنين خلال المواجهات التي شهدتها بلدتي بيتا وبيت دجن بالقرب من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.واستشهد الشاب محمد علي خبيصة، متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس.وشهدت بلدة بيتا مواجهات عنيفة بالقرب من جبل صبيح حيث البؤرة الاستيطانية افيتار.وقمعت قوات الاحتلال المسيرة التي أعقبت صلاة الجمعة حيث أمطرت المشاركين بالقنابل الغازية وأطلقت الرصاص المطاطي بكثافة الأمر الذي أدى إلى وقوع العديد من الإصابات بالاختناق.كما شهدت بلدة بيت دجن شرق نابلس مسيرة رافضة للبؤرة الاستيطانية شرق القرية الأمر الذي أدى إلى وقوع العديد من الإصابات أحداها بالرصاص المطاطي.وتشهد بلدة بيتا منذ عدة أشهر فعاليات يومية وأسبوعية ضمن الخطوات الهادفة إلى إزالة بؤرة "افيتار" الاستيطانية المقامة على أراضي منطقة جبل صبيح.ومنذ تلك الأحداث ارتقى 6 شهداء وأصيب المئات واعتقل العشرات في محاولة من الاحتلال وقف الفعاليات ولا سيما فعاليات الإرباك الليلي.ومنذ قرابة العام تشهد بلدة بيت دجن إلى الشرق من مدينة نابلس فعاليات أسبوعية للمطالبة بإزالة بؤرة استيطانية أقيمت على أراضي القرية الشرقية.