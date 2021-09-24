شؤون فلسطينية

هيئة الاسرى: الأسير المضرب مقداد القواسمي محتجز بظروف صحية واعتقاليه صعبة

هيئة الاسرى: الأسير المضرب مقداد القواسمي محتجز بظروف صحية واعتقاليه صعبة
رام الله - دنيا الوطن
يواصل الأسير مقداد القواسمي (24 عاما) من الخليل، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ 65 على التوالي، وسط ظروف صحية واعتقاليه صعبة، حيث يحتجزه الاحتلال الإسرائيلي في غرفة بمشفى "كابلان".

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الجمعة، إن الوضع الصحي للأسير القواسمي تدهور خلال الأيام الأخيرة، إذ يعاني من نقصان حاد بالوزن وانخفاض معدل نبضات القلب، وضيق في التنفس وآلام حادة في كل أنحاء جسده، ولا يكاد يقوى على الوقوف، وغباش بالرؤية وآلام في الأمعاء والرأس والبطن، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأضافت أن الاسير القواسمي يقبع بغرفة فيها 3 سجانين يتعمدون تناول الأطعمة والمأكولات أمامه، كما أنه مقيد في السرير من يده اليمنى وقدمه اليسرى طوال الوقت.

وكانت قوات الاحتلال قد أعادت اعتقال الأسير المحرر القواسمي في كانون الثاني/ يناير من العام الجاري، وصدر بحقه قرار اعتقال إداري لمدة 6 أشهر، وحين شارفت محكوميته على الانتهاء جددت له مخابرات الاحتلال الإداري للمرة الثانية، الأمر الذي دفعه لخوض إضراب مفتوح عن الطعام للمطالبة بالحرية والإفراج الفوري عنه مع نهاية الأمر الحالي بتاريخ 26 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

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