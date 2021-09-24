شؤون فلسطينية

4 إصابات بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

4 إصابات بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب 4 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية مراد شتيوي، بأنه فور انطلاق المسيرة اعتدى جنود الاحتلال على المشاركين، ما أدى لإصابة 4 شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأشار إلى أن هذه المسيرة خرجت بهتافات وشعارات منددة للاستيطان، ودعما واسنادا للرئيس محمود عباس.

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