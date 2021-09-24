شؤون فلسطينية

وفد من الاتحاد الأوروبي يطلع على انتهاكات الاحتلال المستمرة بحق مسافر يطا

وفد من الاتحاد الأوروبي يطلع على انتهاكات الاحتلال المستمرة بحق مسافر يطا
رام الله - دنيا الوطن
اطلع وفد من الاتحاد الأوروبي ودبلوماسيون دوليون، اليوم الجمعة، على التحديات والصعوبات التي تواجه أهالي قرية التواني ومسافر يطا.

وشمل الوفد الأوروبي، ممثل الاتحاد الأوروبي في القدس، ورؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس، برفقة مجموعة من الدبلوماسيين الدوليين.

وقال مسؤول الإعلام في الاتحاد الأوروبي شادي عثمان: "إن الهدف من الزيارة هو متابعة الأوضاع الجارية في مناطق التواني وجبال الخليل، التي يقدم لها الاتحاد الأوروبي مساعدات بشكل مستمر، والاطلاع على القضايا ذات الطابع الإنساني مثل المياه والتحديات التي يواجهها السكان"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأشار إلى أن الزيارة تم الترتيب لها مع مؤسسات المجتمع المدني، وكان هنالك توتر خلال الزيارة من خلال تواجد المستوطنين والاحتكاك مع الأهالي.

وأكد استمرارية تقديم المساعدات الإنسانية من قبل وحدة الدعم الإنساني للسكان الفلسطينيين في تلك المناطق.

وخلال الزيارة، اعتدى المستوطنون بحماية جيش الاحتلال على المواطنين ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بجروح ورضوض، بينهم منسق لجان مقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور.

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