عربي

لقاء روسي سعودي في نيويورك لبحث سبل التعاون بين البلدين

لقاء روسي سعودي في نيويورك لبحث سبل التعاون بين البلدين
رام الله - دنيا الوطن
التقى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، نظيره السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود، يوم أمس الخميس على هامش أعمال الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في 23 سبتمبر/أيلول الجاري.

وأصدرت وزارة الخارجية الروسية بيانا قالت فيه: بحث الجانبان الروسي والسعودي أثناء اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات والموضوعات المشتركة لصالح الدولتين، ومناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتبادل وجهات النظر بين الدولتين الشقيقتين"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك الروسية).

وأضاف البيان: " أكد الطرفان على التسيق والتعاون ومواصلة العمل المشترك لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين متعهدين على تحقيق الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين الجانبين".

ويرأس لافروف الوفد الروسي، في أعمال الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة. ومن المتوقع، أن يلقي كلمة في المناقشة العامة للأسبوع الرفيع المستوى في 25 أيلول/سبتمبر. في الوقت الحالي، من المقرر أن يشارك في أعمال الجلسة شخصيًا، كما سيجري على هامش الجلسة، عددًا من الاجتماعات الثنائية مع شركاء أجانب.

أخبار ذات صلة

رئيس العراق من منبر الأمم المتحدة: الانتخابات المقبلة مصيرية ومكافحة الفساد معركة وطنية

رئيس العراق من منبر الأمم المتحدة: الانتخابات المقبلة مصيرية ومكافحة الفساد معركة وطنية

وكالة: وصول باخرة محملة بالمازوت الإيراني إلى مرفأ بانياس في سوريا

وكالة: وصول باخرة محملة بالمازوت الإيراني إلى مرفأ بانياس في سوريا

لبنان.. قائد الجيش يطلب التمديد لرئيس الوفد المفاوض بملف ترسيم الحدود مع اسرائيل

لبنان.. قائد الجيش يطلب التمديد لرئيس الوفد المفاوض بملف ترسيم الحدود مع اسرائيل

السودان: إغلاق مطار بورتسودان احتجاجاً ورفضاً لـ(مسار الشرق)

السودان: إغلاق مطار بورتسودان احتجاجاً ورفضاً لـ(مسار الشرق)

توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس أعمال سعودي يوناني

توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس أعمال سعودي يوناني

تفاصيل لقاء الرئيس العراقي مع وزير خارجية إيران في نيويورك

تفاصيل لقاء الرئيس العراقي مع وزير خارجية إيران في نيويورك

رئيس الوزراء السوداني: من يقف خلف محاولة الانقلاب (فلول)

رئيس الوزراء السوداني: من يقف خلف محاولة الانقلاب (فلول)

الجزائر: البرلمان يمنح الثقة للحكومة الجديدة

الجزائر: البرلمان يمنح الثقة للحكومة الجديدة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

وفد من الاتحاد الأوروبي يطلع على انتهاكات الاحتلال المستمرة بحق مسافر يطا

وفد من الاتحاد الأوروبي يطلع على انتهاكات الاحتلال المستمرة بحق مسافر يطا

جبارين: لن نقبل إلا بصفقة تبادل جديدة تدخل الفرحة على شعبنا

جبارين: لن نقبل إلا بصفقة تبادل جديدة تدخل الفرحة على شعبنا

لحايك يدعو لإعطاء مصانع وشركات وعمال غزة أولوية بمشاريع الإعمار

لحايك يدعو لإعطاء مصانع وشركات وعمال غزة أولوية بمشاريع الإعمار

رام الله: إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال والمستوطنين أطراف حي الطيرة

رام الله: إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال والمستوطنين أطراف حي الطيرة

الرجوب: هناك قرارا استراتيجيا لمأسسة الحركة الكشفية والإرشادية وتنمية عضويتها

الرجوب: هناك قرارا استراتيجيا لمأسسة الحركة الكشفية والإرشادية وتنمية عضويتها

جامعة &#34;خضوري&#34; تحصل على التصنيف الدولي “QS” للجامعات العربية

جامعة "خضوري" تحصل على التصنيف الدولي “QS” للجامعات العربية

النضال الشعبي: إجراء الانتخابات المحلية حق دستوري وقانوني

النضال الشعبي: إجراء الانتخابات المحلية حق دستوري وقانوني

إصابات في اعتداء للمستوطنين على أهالي سوسيا جنوب الخليل

إصابات في اعتداء للمستوطنين على أهالي سوسيا جنوب الخليل

منوعات

فتاة مجهولة تحاول إفساد زواج أصالة نصري وفائق حسن

فتاة مجهولة تحاول إفساد زواج أصالة نصري وفائق حسن

محمد رمضان يستعد لعمله الرمضاني الجديد لعام 2022

محمد رمضان يستعد لعمله الرمضاني الجديد لعام 2022

براءة رامز جلال من تهمة سرقة موجهة له

براءة رامز جلال من تهمة سرقة موجهة له

الإعلامية المصرية ريهام سعيد تعلن عن إصابتها بفيروس (كورونا)

الإعلامية المصرية ريهام سعيد تعلن عن إصابتها بفيروس (كورونا)

شاهد: احتفال رنا سماحة وزوجها بالصلح بعد شائعات طلاقها

شاهد: احتفال رنا سماحة وزوجها بالصلح بعد شائعات طلاقها

نجلاء بدر تكشف لأول مرة عن السبب الحقيقي لعدم إنجابها

نجلاء بدر تكشف لأول مرة عن السبب الحقيقي لعدم إنجابها

حقيقة اصابة الفنان المصري عادل إمام بفيروس (كورونا)

حقيقة اصابة الفنان المصري عادل إمام بفيروس (كورونا)

ما حقيقة اعتزال دنيا وايمي سمير غانم الفن؟

ما حقيقة اعتزال دنيا وايمي سمير غانم الفن؟

ما حقيقة وفاة سمير صبري؟

ما حقيقة وفاة سمير صبري؟

ما حقيقة عودة الخلاف بين دنيا بطمة ومحمد الترك؟

ما حقيقة عودة الخلاف بين دنيا بطمة ومحمد الترك؟

عربي

لقاء روسي سعودي في نيويورك لبحث سبل التعاون بين البلدين

لقاء روسي سعودي في نيويورك لبحث سبل التعاون بين البلدين

وكالة: وصول باخرة محملة بالمازوت الإيراني إلى مرفأ بانياس في سوريا

وكالة: وصول باخرة محملة بالمازوت الإيراني إلى مرفأ بانياس في سوريا

الكويت والعراق تبحثان تعزيز التعاون لدعم استقرار المنطقة

الكويت والعراق تبحثان تعزيز التعاون لدعم استقرار المنطقة

السيسي: تعثر مفوضات سد النهضة يهدد أمن واستقرار المنطقة

السيسي: تعثر مفوضات سد النهضة يهدد أمن واستقرار المنطقة