دولي

(كورونا) بروسيا: تسجيل 828 وفاة وأكثر من 21.3 ألف إصابة خلال يوم

(كورونا) بروسيا: تسجيل 828 وفاة وأكثر من 21.3 ألف إصابة خلال يوم
رام الله - دنيا الوطن
سجلت روسيا اليوم الجمعة 828 حالة وفاة بفيروس (كورونا) خلال آخر 24 ساعة في أكبر حصيلة يومية منذ بدء تفشي الوباء، إضافة إلى 21379 إصابة مقابل 21438 أمس الخميس.

أفاد بذلك مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس (كورونا) في تحديثه اليومي، مشيرا إلى أن إجمالي حالات (كورونا) في البلاد بلغ 7 ملايين و376374 حالة، منها 202273 حالة وفاة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وبتعافي 15828 شخصا من المرض خلال اليوم الماضي، وصل مجموع حالات الشفاء إلى 6 ملايين و574608 حالات.

وفي العاصمة موسكو، تراجع عدد الحالات الجديدة بعد قفزة أمس إلى 2893 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات اليومية من 54 أمس إلى 56 اليوم.

وشهدت مقاطعة موسكو ارتفاعا في الإصابات من 936 أمس إلى 1008 اليوم، مع تراجع الوفيات من 15 إلى 13.

وفي مدينة بطرسبورغ زادت المؤشرات الوبائية إلى 1874 إصابة و59 وفاة خلال اليوم الماضي مقابل 1698 إصابة و53 وفاة في الإحصائية السابقة.

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