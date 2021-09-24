شؤون فلسطينية

لحايك يدعو لإعطاء مصانع وشركات وعمال غزة أولوية بمشاريع الإعمار

لحايك يدعو لإعطاء مصانع وشركات وعمال غزة أولوية بمشاريع الإعمار
رام الله - دنيا الوطن
دعا علي الحايك رئيس جمعية رجال الأعمال ونائب رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية، لإعطاء مصانع وشركات وعمال ومقاولي غزة الأولوية بمشاريع الإعمار، وأن تحرص الجهات المانحة على تشغيل العدد الأكبر منها، لاسيما وأنهم عانوا على مدار 15 عاماً من  ويلات الحصار والحروب المتكررة.

وقال الحايك في تصريح صحفي: "إننا في القطاع الخاص إذ نثمن جميع الجهود المبذولة للشروع بإعادة إعمار ما دمرته الحروب المتكررة وبدء المرحلة الثانية من عمليات الإعمار نؤكد على ضرورة أن تساهم هذه العمليات بدرجة أولى بالتأسيس لتنمية شاملة وتعزيز صمود سكان واقتصاد غزة ومعالجة مشاكل القطاع الخاص والتخفيف من حدة الأزمات الانسانية كالبطالة والفقر".

وأضاف الحايك أن القطاع الخاص يمتلك من الخبرات والأيدي العاملة ما يكفي لقيادة عمليات الإعمار إلى جانب جهود الأشقاء في الدول المانحة وتذليل العقبات التي قد تواجه الملف لاسيما وأن مصانعه وشركاته لها باع طويل وخبرة سابقة مميزة بعمليات الإعمار التي نتجت عن الحروب السابقة.

وأكد الحايك على أهمية تشكيل لجان مختصة بين الجهات الحكومية الفلسطينية والمانحين والقطاع الخاص لتنسيق الجهود المبذولة بعمليات الإعمار، وبما يحقق المصلحة العامة لجميع الأطراف بشكل عام وقطاع غزة بشكل خاص.

وثمن الحايك مواصلة الطواقم الفنية المصرية لإتمام عمليات إعادة الإعمار ورفع الحصار عن قطاع غزة عبر الفتح الدائم لمعبر رفح بشقيه المدني والتجاري، والتي تدلل على مدى اهتمام القيادة المصرية ممثلة بالرئيس عبد الفتاح السيسي وجهاز المخابرات العامة بالقضية الفلسطينية وقطاع غزة بشكل خاص وتحقيق الهدوء والاستقرار بالمنطقة.

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