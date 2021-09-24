رام الله: إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال والمستوطنين أطراف حي الطيرة

رام الله - دنيا الوطنأصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق بالغاز السام، مساء اليوم الخميس، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في أعقاب اقتحام أطراف حي الطيرة برام الله، من جهة بلدة عين قينيا شمال غرب المدينة.ورافقت قوة من جيش الاحتلال عددا من المستوطنين الذين اقتحموا المنطقة لأداء طقوس دينية.وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام صوب الشبان خلال المواجهات، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، الذي وصل إلى منازل المواطنين القاطنين في المنطقة.كما وأفاد شهود عيان، بأن الاحتلال نصب حاجزاً عسكرياً على الطريق الرابط بين حي الطيرة وبلدة عين قينيا، لتوفير الحماية للمستوطنين الذين وصلوا إلى المنطقة بعدة مركبات بداعي أداء طقوس دينية.وتواصل سلطات الاحتلال ومستوطنيه انتهاكاتهم ضد المواطنين، وتصعيد سياسة الاقتحامات وهدم المنازل والمنشآت التجارية وتشريد العائلات، ومخالفة المواطنين وتغريمهم بمبالغ مالية باهظة، بدعوى البناء دون ترخيص.ويواصل الاحتلال ومستوطنوه تجريف أشجار المزارعين وأراضيهم، بالإضافة إلى سرقة معداتهم وشق طرق استيطانية جديدة؛ لصالح تنفيذ مشاريع استيطانية وتهويدية فيها.