جامعة "خضوري" تحصل على التصنيف الدولي “QS” للجامعات العربية

رام الله - دنيا الوطنحصلت جامعة فلسطين التقنية خضوري، ولأول مرة في تاريخها على التصنيف الدولي QS"" للجامعات العربية، يدخل الجامعة ضمن أفضل الجامعات العربية المصنفة، وهو ما سيمكن الجامعة من المشاركة في التصنيف الدولي""QS على المستوى العالمي، ويدخلها ضمن إطار الجامعات العالمية المتميزة التي سيتم الإعلان عن تفاصيلها في مؤتمر سيعقد في ال13 من الشهر القادم في دبي- الإمارات.وفي هذا السياق هنأ رئيس جامعة فلسطين التقنية خضوري أ.د. نور الدين أبو الرب أسرة الجامعة كادراً وطلبة لحصول الجامعة على تصنيف QS" " ضمن الجامعات العربية، موضحا أن الحصول على التصنيف واستيفاء شروطه كافة يعد نقلة أكاديمية نوعية للجامعة.وأضاف أ.د. نور الدين أبو الرب أن حصول الجامعة على التصنيف جاء ترجمة للنهضة الشاملة التي تشهدها جامعة الدولة، من حيث نوعية الطلبة وكادرها المميز، ودورهم الفاعل في تقديم بحوث علمية نوعية ذات امتداد وأثر كبير على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي.وبين أ.د. أبو الرب أن الجامعة سعت على مدار الأعوام الماضية إلى ضمان تطبيق معايير الجودة الشاملة، سواء على مستوى البرامج الأكاديمية والبحثية، ومنهجيات البحث والتعليم والتدريس المتبعة، أو على مستوى حوكمة عمل الجامعة ونظمها وإجراءاتها الأكاديمية والإدارية، وتوجيه كافة نشاطاتها لخدمة المعرفة وقطاع التعليم العالي المهني والتقني وملامسة احتياجات المجتمع والعمل على خدمته.وأشار إلى أن الجامعة في عام 2021 شهدت تسجيل العديد من الإنجازات والتي من بينها فوز الجامعة بأفضل مشروع على مستوى المشاريع المتميزة التي نفذها برنامج إيراسموس منذ العام 2015، بالإضافة إلى تمكن الجامعة من تصنيع وتطوير جهاز تنفس صناعي غير مسبوق على مستوى الوطن العربي، وانتهاء بحصول الجامعة على تصنيف QS"" للجامعات.يذكر أن تصنيف QS"" للجامعات على المستويين الإقليمي والعالمي يتم بشكل يصدر بشكل دوري وسنوي عن شركة Quacquarelli Symonds) ) البريطانية المتخصصة في التعليم العالي، ويعد أحد أهم ثلاثة تصنيفات للجامعات حول العالم من حيث الأهمية والتأثير، ويعتمد معايير تعكس نوعية الجوانب التعليمية والبحثية وتأثير الجامعة في الحيزين المحلي والعالمي.