النضال الشعبي: إجراء الانتخابات المحلية حق دستوري وقانوني

رام الله - دنيا الوطنأكدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني على أهمية مشاركة أبناء شعبنا في انتخابات الهيئات المحلية بمرحلتها الأولى، وضرورة التسجيل في السجل الانتخابي، حتى يتمكنوا من انتخاب ممثليهم في المجالس البلدية، وأن ذلك حق دستوري وقانوني لهم .وأضافت الجبهة خلال اجتماع لساحة وسط الضفة الغربية بحضور عضو المكتب السياسي للجبهة سكرتير الساحة أشرف عكه وعددا من أعضاء اللجنة المركزية، سكرتيري الجبهة في فروع رام الله وسلفيت واريحا، أن الخيار الديمقراطي، هو الطريق السليم لبناء دولة المؤسسات القادرة على النهوضبالوطن والمواطن.وأوضح عكه أن اجراء الانتخابات هو استحقاق قانوني ودستوري بعد انتهاء الولاية القانونية ، وهي ذات طابع خدماتي.وأعتبر عكه إجراء الانتخابات بمثابة المدخل الحقيقي لتعزيز الحياة الديمقراطية ،وأنها ذات طابع خاص حيث أن الانتخابات المحلية ذات طابع خدماتي واجتماعي ،يخدم مصلحة المواطن الفلسطيني في سبيل تطوير المدن ولقرى الفلسطينية والارتقاء بتقديم مستوى افضل للمواطن في منطقةسكناه .هذا وناقش الاجتماع الأوضاع التنظيمية وتحضيرات الجبهة لخوض الانتخابات المحلية بمرحلتها الأولى.