الاحتلال يعتقل 8 مواطنين من الضفة بينهم سيدة

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، 8 مواطنين من مناطق متفرقة بالضفة، بينهم أسيران محرران.وأفاد نادي الأسير، بأن الاحتلال اعتقل الشاب علي تيسير زكارنة، عقب مداهمة منزله في بلدة قباطية جنوب جنين، والعبث بمحتوياته، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وفي طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأسير المحرر أحمد خالد أبو حمد (29 عاما) من بلدة عقابا شمالا، بعد مداهمة منزل ذويه.وفي الخليل، اعتقلت تلك القوات الأسير المحرر ساهر حسن الخضور من بلدة بني نعيم شرقًا، على مدخل بلدة يطا جنوبا.وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال السيدة أسماء عاصي (29 عاما) من بيت لقيا غربًا، عقب دهم منزل ذويها بالبلدة.كما اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين من بلدة بدو شمال غرب القدس، وهم: تقي الدين زهران، وابراهيم زهران، وعبد الجبار ابراهيم.، فيما اعتقلت من بيت لحم المواطن مهدي أحمد نواورة قرب مسجد بلال بن رباح.