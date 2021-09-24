القناة 12 تكشف عن مخطط جديد لزيادة تحصين سجن جلبوع.. هذه تفاصيله

رام الله - دنيا الوطنكشفت القناة 12 الإسرائيلية، أن هناك مخططاً لزيادة تحصين سجن (جلبوع) الإسرائيلي، بتكلفة مالية تبلغ 37 مليون شيكل، وذلك على خلفية هروب الأسرى الستة قبل نحو شهر.وقالت القناة: "من النتائج التي توصل إليها خبراء الهندسة والبناء من الجيش ووزراء الأمن ومصلحة السجون، تبين أن هناك مساحات فارغة تحت كل أقسام السجن، لذلك تقرر ملء كل هذه التجاويف بالباطون، باستخدام طريقة صب فريدة من نوعها طورها الجيش في إقامة العائق التحت أرضي حول قطاع غزة لتحييد الأنفاق".وأضافت: "يتضمن المخطط بناء عائق تحت أرضي حول سجن جلبوع، كما سيتم تثبيت وسائل تكنولوجية وأنظمة إنذار وكشف متطورة تعتمد على الذكاء الاصطناعي".