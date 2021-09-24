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وكالة: وصول باخرة محملة بالمازوت الإيراني إلى مرفأ بانياس في سوريا

وكالة: وصول باخرة محملة بالمازوت الإيراني إلى مرفأ بانياس في سوريا
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام لبنانية، صباح اليوم الجمعة، عن وصول الباخرة الثانية المُحملة بالمازوت من إيران إلى مرفأ بانياس في سوريا.

ونقلت وكالة (النشرة) عن "​حزب الله" اللبناني الذي أعلن رسميا عن​ وصول الباخرة الثانية المُحملة ب​المازوت​ والقادمة من ​إيران​ عند ​الساعة​ العاشرة من مساء الخميس الموافق 23 ​أيلول​ 2021 إلى مرفأ بانياس في سوريا.

وصل صباح الخميس الماضي، 16 سبتمبر/ أيلول، عدد من الصهاريج المحملة بالمازوت الإيراني إلى منطقة حوش السيد علي في الهرمل، قادمة من سوريا.

وتداول عدد من الناشطين مقاطع فيديو تظهر عددا كبير من الصهاريج تدخل المنطقة وسط وجود للهيئة الصحية الإسلامية، فيما أكد شهود عيان لـ"سبوتنيك" وصول الصهاريج.

ويشهد لبنان أزمة محروقات شلت مختلف القطاعات الحيوية والأساسية فيه، فيما يتواصل الخلاف بين حاكم مصرف لبنان الذي أعلن رفع الدعم عن المحروقات ورئاستي الجمهورية والحكومة اللتين ترفضان هذا القرار، دون التوصل إلى حل من شأنه أن يخفف من حدة الأزمة.

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