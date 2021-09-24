دولي

طالبان: نتخذ إجراءات ميدانية للقضاء على تنظيم الدولة بأفغانستان

طالبان: نتخذ إجراءات ميدانية للقضاء على تنظيم الدولة بأفغانستان
رام الله - دنيا الوطن
قال ذبيح الله مجاهد نائب وزير الثقافة والإعلام في الحكومة الأفغانية المؤقتة: "إن عدد مسلحي تنظيم الدولة في أفغانستان، يبقى ضئيلا".

وذكر مجاهد، في مقابلة مع وكالة (نوفوستي)، أن طالبان تتخذ إجراءات فورية للقضاء عليهم تماما.

وأضاف ذبيح الله مجاهد: "لدينا عدد قليل منهم. على مدى السنوات الماضية، تمكنا من تقليص وجودهم في مناطق كثيرة من بينها جلال آباد وكابل. هم موجودون في أفغانستان، ولكن ليس بأعداد كبيرة".

وأكد نائب الوزير، على أن حركة طالبان، "تسعى جاهدة من خلال إجراءات استخباراتية ميدانية، لتحديد هويتهم واعتقالهم وتقديمهم إلى العدالة".

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