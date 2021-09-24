المرور بغزة: تسجيل ست إصابات في 11 حادث سير خلال 24 ساعة

رام الله - دنيا الوطننشرت إدارة المرور والنجدة بالشرطة، صباح الجمعة، إحصائية الحوادث المرورية التي وقعت في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية.وقالت المرور: "إن 11 حادث سير سُجلت لدى دائرة حوادث الطرق خلّفت 6 إصابات طفيفة، إلى جانب أضرار مادية بالمركبات ومكونات الطريق"، بحسب ما جاء على الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية والامن الوطني.وفي تفصيل الإصابات، أوضحت الإحصائية أن الحوادث المرورية تسببت بوقوع 6 إصابات طفيفة.وأشارت الإحصائية إلى أن تلك الحوادث أسفرت عن أضرار مادية في المركبات ومكونات الطريق في أماكن وقوع تلك الحوادث.