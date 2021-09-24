المرور بغزة: تسجيل ست إصابات في 11 حادث سير خلال 24 ساعة
نشرت إدارة المرور والنجدة بالشرطة، صباح الجمعة، إحصائية الحوادث المرورية التي وقعت في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية.
وقالت المرور: "إن 11 حادث سير سُجلت لدى دائرة حوادث الطرق خلّفت 6 إصابات طفيفة، إلى جانب أضرار مادية بالمركبات ومكونات الطريق"، بحسب ما جاء على الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية والامن الوطني.
وفي تفصيل الإصابات، أوضحت الإحصائية أن الحوادث المرورية تسببت بوقوع 6 إصابات طفيفة.
وأشارت الإحصائية إلى أن تلك الحوادث أسفرت عن أضرار مادية في المركبات ومكونات الطريق في أماكن وقوع تلك الحوادث.
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