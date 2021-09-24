شؤون فلسطينية

إصابات في اعتداء للمستوطنين على أهالي سوسيا جنوب الخليل

إصابات في اعتداء للمستوطنين على أهالي سوسيا جنوب الخليل
رام الله - دنيا الوطن
أصيب عدد من المواطنين بجروح ورضوض، بينهم منسق لجان مقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور، اليوم الجمعة، خلال اعتداء المستوطنين عليهم في قرية سوسيا قرب يطا جنوب الخليل.

وبحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية، فإن المستوطنين اعتدوا على المواطنين بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال زيارة وفد من الاتحاد الأوروبي للقرية، للاطلاع على التحديات والصعوبات التي تواجه المواطنين في قرى التواني وسوسيا ومسافر يطا .

وأفاد منسق اتحاد لجان الحماية والصمود فؤاد العمور، بأن المستوطنين حاولوا اقتحام قرية سوسيا خلال زيارة الوفد، وتصدى لهم الأهالي، ما أدى إلى وقوع إصابات، من بينهم منسق لجان مقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور، الذي أصيب بجروح في رأسه وصدره، نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وذكرت الوكالة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي احتجز الوفد الأوروبي، وأعلن منطقة سوسيا عسكرية مغلقة.

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