الصحة بغزة: تسجيل 12 حالة وفاة و1745 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة بغزة، صباح اليوم الجمعة، تسجيل 12 حالة وفاة و1745إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، بعد اجراء 4873 فحصا مخبريا خلال ال 24 ساعة الماضية.وسجلت الصحة في تقريرها حول الحالة الوبائية في قطاع غزة تعافي 1820 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.وأوضحت أن إجمالي تراكمي للمصابين 162478 إصابة، فيما إجمالي الحالات النشطة 20477 حالة، بالإضافة إلى إجمالي المتعافين 140670 حالة.وبينت أن إجمالي الوفيات 1331 حالة وفاة، فيما إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 397 حالة، بالإضافة إلى إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 246 حالة.وحول التطعيمات، فإن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 768590 جرعة، فيما اجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 402250 شخصا.