قناة (كان): الإعلان عن أسماء أعضاء لجنة التحقيق بقضية هروب الأسرى الستة

رام الله - دنيا الوطنأفادت قناة (كان) الإسرائيلية، أن عمار بارليف، وزير الأمن الداخلي بحكومة الاحتلال، أعلن عن أسماء أعضاء لجنة التحقيق التي شكلتها الحكومة الإسرائيلية، الخاصة بقضية هروب الأسرى الستة من سجن جلبوع.واكد بارليف، أن القاضي المتقاعد مناحيم فنكلستين، سيترأس لجنة التحقيق، بالإضافة إلى الأعضاء الإضافيين في اللجنة، وهم، البروفيسور إفرات شوهام، وكبير جهاز الأمن العام "الشاباك" السابق إريك باريينغ.وكان ستة أسرى فلسطينيين، وهم محمود ومحمد العارضة، وزكريا الزبيدي، ويعقوب قادري، وأيهم كممجي، ومناضل انفيعات، قد فروا قبل نحو شهر، من سجن جلبوع، عبر حفر نفق داخل مرحاض السجن.وقد أعادت قوات الاحتلال، اعتقال كلا من محمود ومحمد العراضة وزكريا الزبيدي ويعقوب قادري، بعد أربعة أيام من فرارهم في مدينة الناصرة بالداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، فيما اعتقل كلا من أيهم كممجي ومناضل انفيعات بعد 13 يوما من تحرير انفسهم بمدينة جنين.