الداخلية بغزة تعلن إحصائية عمل معبر رفح خلال الأسبوع الماضي

رام الله - دنيا الوطنكشفت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الداخلي بقطاع غزة، صباح اليوم الجمعة، عن إحصائية حركة المسافرين عبر معبر رفح البري، جنوبي قطاع غزة، خلال الأسبوع الماضي.وأكدت الهيئة في تصريح نشرته على موقع الوزارة الالكتروني، أن عدد المواطنين الذين غادروا قطاع غزة، بلغ 2647 مسافرا، وذلك خلال أيام فتح المعبر بالاتجاهين.وأشارت إلى أن عدد المواطنين الذي عادوا الى قطاع غزة عبر المعبر وصل إلى 1285، في حين أرجعت السلطات المصرية 111 مسافراً.ونوهت الهيئة إلى أن العمل بالمعبر سيكون مغلقًا يومي الجمعة والسبت، ويُستأنف صباح الأحد.