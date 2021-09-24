تفاصيل جديدة.. الأسير محمود العارضة يكشف الأسباب الحقيقية لحفر نفق (جلبوع)



وشدّد الأسير محمود قائلا: "نحن نعتبر أننا انتصرنا وطرقنا الخزان كما قال الكاتب الكبير غسان كنفاني، وأوصلنا رسالتنا للعالم أننا دعاة حرية وأصحاب حق، ولنا مظلومية، وعلى العالم أن يقف بجانبنا من أجل تحرير أرضنا".



كما بعث الأسير برسالة إلى أهل بلدته عرّابة التي تقع في محافظة جنين بالضفة الغربية المحتلة، قال فيها: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أهل الشهداء والجرحى والمعتقلين، سلامي إلى بلدي الطاهرة الزكية التي أنجبت الأبطال من الشهداء والأسرى والمصابين والمجاهدين. لم يتسن لي إلا الاستماع إلى قليلٍ من أخباركم أثناء أيام حريتي القصيرة من المعتقل، وقد أحزنني سماع إصابة أحد أبناء بلدتي في اليوم التالي لهروبنا، أتمنى له الشفاء العاجل ولأهله السلوان، وبارك الله فيكم وجمعني بكم عما قريب".



رام الله - دنيا الوطنكشف الأسير محمود العارضة، عبر محاميه رسلان محاجنة، تفاصيل جديدة حول أسباب حفر النفق بسجن جلبوع الإسرائيلي برفقة خمسة أسرى اخرين، والذين تمكنوا من الفرار من خلاله.ونقل محاجنة، عن محمود العارضة، قوله: "إنّ السبب الرئيسي لحفر النفق هو نيل حريتنا التي طال عليها الزمن"، بحسب موقع (عرب 48).وبحسب محاجنة ، ذكر الأسير محمود أن حفر النفق، جاء كذلك ردا على استشهاد الأسير محمد الأشقر عام 2007، وللسبب ذاته، كان حفر النفق في سجن شطة سنة 2012، كما أنه احتجاج على استشهاد كمال أبو وعر، والوضع المزري للأسيرات وظروف العزل السيئة، وعدم تنفيذ مطالب الإضراب الكبير للأسرى عام 2017، وللاحتجاج على الظروف المأساوية.وقال محمود: "أهدي هذا النصر للشهداء محمد الأشقر وكمال أبو وعر وشهداء الحركة الأسير"، مضيفا: "أسمينا النفق؛ (الطريق إلى القدس)".وتابع: "نهدي هذا العمل للمقاومة ولشعوبنا العربية والإسلامية ولأحرار العالم، ولغزة وفاء بما قدمته من أجل الأسرى".