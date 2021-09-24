المالكي يطلع وزيرة خارجية السنغال على جرائم الاحتلال بحق شعبنا

رام الله - دنيا الوطنأطلع وزير الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين رياض المالكي نظيرته السنغالية عائشة تال صال، على الجرائم التي ترتكبها إسرائيل ومستوطنيها الإرهابيين، بحق الشعب الفلسطيني ومقدراته، من تدمير لسبل الحياة، والاستيلاء على الأراضي وهدم المنازل، وبناء المستوطنات، والتهجير القسري، وتهويد مدينة القدس، وحصار غزة، والاعتقال التعسفي والاعدامات الميدانية، وتقويض للحق بالحياة وغيرها من الحقوق غير القابلة للتصرف.وعبر المالكي لنظيرته السنغالية، خلال لقاء جمعهما على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، عن عمق العلاقات الفلسطينية السنغالية، واكد دعمهم الدائم لحقوق الشعب الفلسطيني، كما يتجلى ذلك في رئاستهم للجنة المعنية بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في الامم المتحدة، وأكد مواقفهم الثابتة والداعمة لنضال الشعب الفلسطيني، ومسيرته نحو الاستقلال، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وبحث الجانبان أفق تطوير العلاقات الثنائية بما يعكس العلاقات التاريخية الاصيلة بين الشعبين والقيادتين، في كافة المجالات الاقتصادية، والثقافية، والصحية، والزراعية، بالإضافة الى العلاقات السياسية.واتفق الوزيران على تبادل الزيارات، وإجراء المشاورات السياسية، والعمل على عقد لجان حكومية مشتركة، لتوقيع الاتفاقيات والتفاهمات بما يرسخ ويمتن أواصر الصداقة بين البلدين.واختتم المالكي بالتأكيد على أن السنغال واحدة من أهم دول القارة الافريقية، وقادرة على أن تلعب دورا أساسيا من الدعم والتضامن.