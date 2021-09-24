طقس الجمعة: أجواء غائمة جزئياً وباردة نسبياً وانخفاض على درجات الحرارة









درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي



المدينـة



اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 22-16 26-17 31-19 بيت لحم 22-16 26-17 31-19 رام الله والبيرة 21-15 25-16 30-18 طولكرم 25-18 29-19 32-21 نابلس 23-17 27-18 32-20 قلقيلية 25-18 29-19 32-21 جنين 26-18 30-20 34-22 سلفيت 22-16 26-17 31-19 طوباس 27-19 31-21 35-23 روابي 23-17 27-18 32-20 الخليل 21-15 25-16 30-18 غزه 26-20 30-21 31-22 أريحا 32-24 34-25 39-27 خانيونس 26-20 30-21 31-22 الأغوار الشمالية 30-21 32-23 37-25 رفح 25-19 31-20 32-21

2- تدني مدى الرؤيا الأفقية بسبب تشكل الضباب والغيوم الملامسة.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو، اليوم الجمعة، غائما جزئيا وباردا نسبيا في المناطق الجبلية ومعتدلاً في معظم المناطق، و يطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية ويتوقع سقوط امطار خفيفة متفرقة فوق معظم المناطق، الرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .السبت 2021/09/25 يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في الأغوار، و يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.الاحد 2021/09/26 يكون الجو حارا نسبيا في المناطق الجبلية حاراً في بقية المناطق، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.الاثنين 2021/09/27 يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في الأغوار، و يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من خطر:1- خطر التزحلق على الطرقات.