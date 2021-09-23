جماهير بيت لحم تشيّع جثمان الأسير المحرر الشهيد حسين مسالمة

رام الله - دنيا الوطنشيعت جماهير بيت لحم، اليوم الخميس، جثمان الشهيد الأسير المحرر حسين مسالمة (39 عاما)، الذي أعلن عن استشهاده في المستشفى الاستشاري أمس، بعد صراع مع مرض السرطان نتيجة الإهمال الطبي في سجون الاحتلال.وانطلق موكب التشييع من مستشفى بيت جالا الحكومي، باتجاه منزل عائلته في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، التي ألقت نظرة الوداع على جثمانه الطاهر، قبل أن ينقل إلى مسجد البلدة الكبير، حيث أدى المشيعون صلاة الجنازة عليه قبل أن يوارى الثرى في مقبرة الشهداء في مخيم الدهيشة.وحمل المشاركون في الجنازة جثمان الشهيد الأسير المحرر مسالمة على الأكتاف ملفوفا بالعلم الفلسطيني، وجابوا شوارع البلدة، مرددين الهتافات الغاضبة المنددة بجرائم الاحتلال بحق شعبنا وأسراه، ومطالبة بإطلاق يد المقاومة ردا على هذه الجرائم.وقالت سهيلة مسالمة، والدة الشهيد مسالمة، إن حسين أوصاها بأن تزغرد يوم استشهاده وأن تفتخر به دوما، معتبرة أن عزاءها أنه عاش بطلا واستشهد مرفوع الرأس.وأكدت مسالمة أن الاحتلال قتل نجلها وأعدمه بالإهمال الطبي المتعمد، حيث أن نجلها اعتقل بكامل صحته، ولم يكن يعاني من أية أمراض، حيث حوله السجن من شاب سليم وقوي إلى هزيل يعاني الأمراض والأسقام.واستشهد، مساء أمس الأربعاء، الأسير المحرر المصاب بالسرطان حسين مسالمة من بيت لحم، بعد تدهور طرأ على صحته نتيجة الإهمال الطبي في سجون الاحتلال.وكان الشهيد مسالمة من بيت لحم، قد وصل إلى مرحلة حرجة جدا، مكث منذ الإفراج عنه من سجون الاحتلال في شهر شباط/ فبراير 2021 في مستشفى "هداسا" إلى أن نقل قبل أسابيع للمستشفى الاستشاري برام الله.يُشار إلى أن مسالمة واجه منذ نهاية العام الماضي، تدهورا على وضعه الصحي، وعانى من أوجاع ماطلت خلالها إدارة سجون الاحتلال في نقله إلى المستشفى، ونفّذت بحقه سياسة الإهمال الطبي الممنهجة (القتل البطيء)، حيث كان يقبع في حينه في سجن "النقب الصحراوي"، إلى أن وصل لمرحلة صحية صعبة، ونُقل إلى المستشفى ليتبين لاحقًا أنه مصاب بسرطان الدم (اللوكيميا)، وأن المرض في مرحلة متقدمة.يذكر أن الأسير مسالمة اُعتقل عام 2002، وصدر بحقه حكما بالسّجن لمدة (20 عاما)، أمضى منها نحو (19 عاما).