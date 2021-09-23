الصحة بغزة تعلن خطة عمل خطة التطعيم ضد فيروس (كورونا) غداً الجمعة





وأشارت الوزارة في التنويه، إلى أن خطة اعمل حملة التطعيم، ستكون غداً الجمعة من الساعة العاشرة صباحاً حتى السادسة مساء، وستكون موزعة على المراكز الصحة المختلفة في محافظات قطاع غزة.





وأعلن الوزارة، أن المراكز التي ستشمل حملة التطعيم، مركز صحي مسقاط بجباليا، ومركز معهد الامل (للتطعيم فقط)، ومركز صحي الفلاح، ومركز صحي شهداء الزيتون، ومركز صحي شهداء الشيخ رضوان، ومركز صحي مسقط الشجاعية، ومركز صحي دير البلح، ومركز صحي شهداء خانيونس، ومركز صحي شهداء رفح.



وفي السياق، أكدت الوزارة أن النقاط الميدانية (للتطعيم فقط) ستبدأ من الساعة الثانية ظهراً حتى الثامنة مساء، وستكون في خيمة منتزه الجندي المجهول، وخيمة منتزه الكتيبة، ونادي خدمات خان يونس، ونادي الأمل الرياضي.



رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم الخميس، تنويهاً حول خطة عمل حملة التطعيم، وسحب العينات للمشتبه بهم بالإصابة بفيروس (كورونا).