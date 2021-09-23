الشؤون المدنية: بدء ترحيل الشيكل المتكدس بالبنوك الفلسطينية لإسرائيل اعتباراً من الأحد

رام الله - دنيا الوطنأكدت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، أنه اعتبارا من يوم الأحد، سيتم ترحيل أول شحنة من المبالغ المتكدسة في البنوك الفلسطينية، إلى البنوك الإسرائيلية.وأشارت الهيئة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، مساء اليوم الخميس، إلى أن ذلك جاء بعد متابعة من الهيئة لمشكلة (الكاش) من فئة الشيكل الإسرائيلي المتكدس في خزائن البنوك العاملة بفلسطين، بسبب امتناع البنك المركزي الإسرائيلي عن استقبال هذا الكاش، والذي بلغ مؤخرا إلى ما يزيد عن 6 مليار شيكل، بعد توجه العديد من الشركات ورجال الأعمال الفلسطينيين وسلطة النقد الفلسطينية للشؤون المدنية للتدخل لحل هذه المشكلة.وقال البيان: "بعد تدخل مباشر من الوزير حسين حسين الشيخ، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدينة، فقد تم التفاهم مع الجانب الإسرائيلي على البدء الفوري بترحيل هذه المبالغ الى البنوك الإسرائيلية".وفي السياق، أشار بيان الهيئة، إلى أن سلطة النقد الفلسطينية وبالتنسيق مع البنوك، ستبدأ بتحويل أول شحنة اعتباراً من يوم الأحد المقبل، على أن تستمر المتابعة؛ لإيجاد حل نهائي ودائم لهذه المشكلة.