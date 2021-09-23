شؤون فلسطينية

على خلفية حادثة فرار الأسرى.. مصلحة السجون تدرس إقالة مدير سجن (جلبوع)

على خلفية حادثة فرار الأسرى.. مصلحة السجون تدرس إقالة مدير سجن (جلبوع)
رام الله - دنيا الوطن
أفاد موقع (واللا) الإسرائيلي، أن مصلحة السجون تدرس بشكل قانوني، إقالة فاردي بن شطريت، مدير سجن (جلبوع) الذي هرب منه الأسرى الفلسطينيين الستة.

وقال الموقع: "في مصلحة السجون يدرسون بشكل قانون إقالة بن شطريت، قائد سجن جلبوع الذي هرب منه الأسرى، حتى قبل انتهاء تشكيل لجنة التحقيق في الفشل ونشر الاستنتاجات".

وكان ستة أسرى فلسطينيين، وهم محمود ومحمد العارضة، وزكريا الزبيدي ويعقوب قادري، وأيهم كممجي، ومناضل انفيعات، قد فروا من سجن جلبوع، قبل نحو أسبوعين، عبر نفق تم حفره في مرحاض السجن.

وقد أعادت قوات الاحتلال اعتقال، كلا من محمود ومحمد العارضة وزكريا الزبيدي ويعقوب قادري، بعد خمسة أيام من فرارهم في مدينة الناصرة، فيما تم إعادة اعتقال كممجي وانفيعات، بعد 13 يوماً من فرارهما في مدينة جنين.

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