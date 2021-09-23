قيادي بحماس: شعبنا يريد انتخابات سياسية شاملة يختار ممثليه بالمجلس الوطني

رام الله - دنيا الوطنأكد زكريا أبو معمر، عضو المكتب السياسي لحركة (حماس)، أن الشعب الفلسطيني يريد انتخابات سياسية شاملة، يختار خلالها ممثليه في المجلس الوطني الفلسطيني.وأشار أبو معمر، في تصريحات له، مساء اليوم الخميس، إلى أن السلطة الفلسطينية لم تلتفت لمقترحات الفصائل الفلسطينية حولة رؤية الانتخابات في مدينة القدس، بحسب وكالة (الرأي) المحلية.وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس: "نرفض رهن إرادة شعبنا ورغبته بالانتخابات في القدس بالإرادة الصهيونية".