نتنياهو مهاجما بينت: عليك قراءة خطاباتي قبل التحدث بالأمم المتحدة

رام الله - دنيا الوطنأصدر متان سيدي المتحدث باسم رئيس الوزراء نفتالي بينت، اليوم الخميس، بيانا هاجم فيه رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو.وقال سيدي وفق القناة السابعة الإسرائيلية: "خطاب بينت أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة سيكون مختلفا في الأسلوب عن خطابات بنيامين نتنياهو، ولن تكون هناك وسائل مساعدة له ولوحات.. إلخ".ورد زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو رد على ذلك بالقول: "هوس بينيت للتمييز بين نفسه وبين نتنياهو بأي شكل من الأشكال يكلف دولة إسرائيل غاليا في الصراع ضد كورونا، والنضال ضد النواة الإيرانية ، والنضال السياسي ضد الفلسطينيين".وقال: "لو كان بينت مهووسًا بكورونا كما كان مهووسًا بنتنياهو، لما تأخر شهرين في إحضار اللقاحات التي أمر رئيس الوزراء نتنياهو بها لمواطني إسرائيل، وبالتالي منع الوفيات المأساوية للعديد من الإسرائيليين البالغ عددهم 1200، الذي ماتوا ميتة لا داعي لها بكورونا ".وأضاف نتنياهو: "بدلاً من الهجوم السخيف على خطابات رئيس الوزراء نتنياهو العديدة الناجحة في الأمم المتحدة، يجب على بينت قراءة هذه الخطابات بعناية وتعلم كيفية جذب انتباه العالم وتعبئته لمصالح دولة إسرائيل".