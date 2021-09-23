قناة إسرائيلية تكشف التكاليف المالية لعملية البحث عن الأسرى الستة

رام الله - دنيا الوطنكشفت قناة (كان) الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، عن المبالغ التي تم انفاقها على عملية البحث عن الأسرى الفلسطينيين الستة، الذين فروا من سجن جلبوع قبل نحو أسبوعين.وأكدت القناة، أن الشرطة الإسرائيلية أنفقت 6 ملايين شيكل على مدار أسبوعين في جهود مطاردة الأسرى الستة الذين فروا من سجلن جلبوع، لافتة إلى أن هذه النفقات خاصة بالشرطة الإسرائيلية دون باقي الأجهزة.وأشارت القناة الإسرائيلية، إلى أن هذه البيانات جاءت من تقرير ستقدمه الشرطة الإسرائيلية إلى وزارة المالية في حكومة الاحتلال.وبحسب القناة، فإن المبلغ الإجمالي الذي تم انفاقه على عملية المطاردة مع مصلحة السجون وجهاز الشاباك، يقدر بعشرات الملايين من الشواكل، لافتة إلى أن الشرطة أنفقت 5.5 مليون شيكل على القوات أثناء البحث، و300 ألف شيكل لتشغيل المروحيات، و200 ألف شيكل للطعام وغيرها.