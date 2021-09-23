شؤون فلسطينية

اتحاد المقاولين الفلسطينيين يصدر بياناً بخصوص المنحة المصرية لإعادة الإعمار

رام الله - دنيا الوطن
أصدر اتحاد المقاولين الفلسطينيين اليوم الخميس، بياناً  تعليقاً على بدء آليات مصرية بأعمال تسوية في شارع الرشيد شمال غزة صباح اليوم.

وفيما يلي نص البيان الذي وصل دنيا الوطن نسخة عنه:

 تعليقاً على بدء آليات مصرية بأعمال تسوية في شارع الرشيد شمال غزة صباح اليوم  ….. فإننا في مجلس إدارة الاتحاد نثمن وقوف مصر الشقيقة مع الشعب الفلسطيني دائماً وفي كل المحطات ونشكر مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال في عدوانه الأخير على غزة.

ولكننا في الوقت ذاته نطالب الإخوة المصريين المشرفين على تنفيذ المبادرة وفعالياتها بإفساح المجال لشركاتنا المحلية للعمل بمشاريع البنية التحتية ومشاريع الإسكان حسب ما تم من تفاهمات سابقة مع الجهات صاحبة العلاقة  والتي كان من ضمنها الاستعانة بالخبرة المصرية في المشاريع النوعية مثل الكباري والجسور على سبيل المثال   

وعليه فإننا في اتحاد المقاولين نبدي استعدادنا للتنسيق والعمل المشترك آملين أن تشكل المبادرة المصرية الكريمة رافعة لخدمة الاقتصاد الفلسطيني وشركاته المحلية وأن تنفذ بسواعد أبناء فلسطين جنباً الى جنب مع الكوادر المصرية صاحبة الخبرة.

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