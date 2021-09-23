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شؤون فلسطينية

"التحرير الفلسطينية: خطاب الرئيس عباس يحمل هم الشعب الفلسطيني وتطلعاته

رام الله - دنيا الوطن
 قال عدنان غريب، عضو المكتب السياسي لجبهة التحرير الفلسطينية وأمين سرها في قطاع غزة بتصريح : أن خطاب الرئيس الفلسطيني أبو مازن الذى سيلقيه غدا أمام اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ويحضره ثلة من زعماء العالم  سيحمل في طياته هم الشعب الفلسطيني ومعاناته المستمرة جراء مواصلة الاحتلال الاسرائيلي سياساته العنصرية والاستيطانية القائمة على مواصلة التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي وتهجير السكان وهدم المباني والتضييق على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة من خلال الاجتياحات والحروب والخنق الاقتصادي والحصار المالي والاغلاقات المتكررة.

وأشاد غريب في تصريح صحفي لوسائل الإعلام بموقف القيادة الفلسطينية وفي مقدمتها الرئيس عباس الذى ظل صامدا في وجه الضغوطات المستمرة والتلويح من حين لأخر بالعصا والجزرة والمؤامرات التى تحاك ضد الشعب الفلسطيني كصفقة القرن وشطب حق العودة وضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية ليصبح حلم إقامة الدولة الفلسطينية في مهب الريح .

وأكد غريب أن التحرير الفلسطينية ومعها الشعب الفلسطيني يقدمون كل الدعم والمساندة للرئيس عباس في توجهاته وخطابه غدا أمام زعماء العالم وهم يتطلعون لأن تستجيب القيادات السياسية في العالم والمؤسسات الدولية والأممية والرباغية الدولية لمناداة الشعب الفلسطيني بتطبيق قرارات الشرعية الدولية ونيل الشعب الفلسطيني حقوقه كحق العودة وتقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس .

وعلى صعيد آخر استنكر غريب تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن الذى قال فيها أن الوقت غير مناسب لحل الدولتين ، وأن مثل هذه التصريحات تشجع دولة الاحتلال على مواصلة سياستها الهادفة إلي تدمير حلم إقامة الدولة الفلسطينية

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