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شؤون فلسطينية

النائب العام يلتقي وفداً من المركز الوطني للإنتربول في فلسطين

رام الله - دنيا الوطن
التقى النائب العام المستشار أكرم الخطيب اليوم الخميس في مكتبه، مدير المركز الوطني للانتربول في فلسطين سيادة العميد محمود صلاح الدين، ومدير إدارة التخطيط والتطوير في الشرطة سيادة العميد علي القيمري ، وذلك لتعزيز التعاون والشراكة بين الطرفين، بحضور رئيس نيابة التعاون القضائي الدولي الأستاذ جميل سجدية ورئيس نيابة الجرائم الالكترونية الأستاذ ناصر جرار.

وبحث الطرفان خلال الاجتماع آليات وسبل التعاون بين الطرفين، في إطار ملاحقة المجرمين الفارين من وجه العدالة، وآليات تطوير العمل مع مختلف الشراكة.

وخلال اللقاء ثمن النائب العام التعاون المشترك والوثيق مع المركز الوطني للانتربول في فلسطين، مؤكداً على أهمية تكامل الأدوار في ملاحقة الفارين من وجهة العدالة واستعادة حقوق وممتلكات المواطنين لإرساء مبادئ العدالة وسيادة القانون.

بدوره أشاد العميد صلاح الدين بالعلاقة الوطيدة بين الطرفين القائمة على مبدأ تحقيق العدالة وفقاً للقانون، لافتاً إلى أن هذا اللقاء يجسد الدور التكاملي لروح العمل بين النيابة العامة والانتربول لمعاقبة المجرمين وعدم توفير ملاذ أمن لهم.

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