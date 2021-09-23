الصحة العالمية: (دلتا) طغت على باقي المتحورات حول العالم





رام الله - دنيا الوطنتواصل منظمة الصحة العالمية تحذيرها من تفشي العدوى بفيروس (كورونا)، خصوصاً مع متحورة (دلتا) التي تستأثر بالعدد الأكبر من الإصابات العالمية طاغية على باقي المتحورات.وكشفت منظمة الصحة العالمية، أن متحورة (دلتا) طغت على المتحورات الثلاث الرئيسية المثيرة للقلق من فيروس (كورونا) في العالم، مشيراً إلى أن متحورات أخرى مثل ألفا وبيتا وغاما باتت تشكل الآن نسبة صغيرة جدا من العينات التي يتم فحصها، وفق (فرنس24).وقالت ماريا فان كيركوف المسؤولة التقنية في منظمة الصحة العالمية عن مكافحة فيروس (كورونا): "إن أقل من واحد بالمئة من المتحورات المنتشرة حاليا هي من ألفا وبيتا وغاما، وأن متحورة (دلتا) هي الطاغية فعليا حول العالم.وذكرت فان كيركوف خلال لقاء مباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي،: "إن دلتا أصبحت أقوى، وأشد عدوى وأكثر منافسة للفيروسات الأخرى المنتشرة والحلول مكانها"، مؤكداً إلى أنه تم رصد (دلتا) في أكثر من (185) دولة حتى الآن.الجدير ذكره، أن في أواخر العام 2020 مع بدء ظهور متحورات لفيروس (كورونا) شكلت خطرا أكبر، قامت منظمة الصحة العالمية بتصنيفها إلى متحورات مثيرة للاهتمام وأخرى مثيرة للقلق.