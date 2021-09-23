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الكويت والعراق تبحثان تعزيز التعاون لدعم استقرار المنطقة

رام الله - دنيا الوطن
بحث الرئيس العراقي برهم صالح، وصباح خالد الصباح رئيس الوزراء الكويتي، أمس الأربعاء، تعزيز التعاون بين البلدين، وتنسيق المواقف لدعم الاستقرار في المنطقة.

وجرى اللقاء في مدينة نيويورك على هامش أعمال الدورة (76) للجمعية العامة بمقر الأمم المتحدة.

وأشادت الرئيس العراقي خلال اللقاء بالتطور الكبير الذي تشهده العلاقات العراقية الكويتية، ووصفتها بأنها في أفضل حالاتها الآن، مؤكداً على حرص العراق لبناء علاقات وثيقة مع الكويت، وتعزيز التعاون المشترك لما فيه مصلحة للبلدين.

بدوره، أكد رئيس الوزراء الكويتي على سعي الكويت نحو تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ودعم أمن واستقرار العراق.

وأشار رئيس الوزراء إلى حرص بلاده على تعزيز أواصر العمل المشترك، لتحقيق التكامل الاقتصادي، وخفض مصادر التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.

ويذكر أن العلاقات الدبلوماسية بين الكويت والعراق عادت عام 2003 عقب الغزو الأمريكي للعراق، وذلك بعد انقطاع دام ثلاثة عقود، حيث غزا العراق الكويت في عهد صدام حسين في شهر آب/ أغسطس 1990.

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