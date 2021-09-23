دولي

تحطم طائرة عسكرية في باكستان ومصرع الطيّار

أفادت السلطات الباكستانية، اليوم الخميس، بتحطم طائرة عسكرية باكستانية أثناء مهمة تدريبية، وأعلنت السلطات فتح تحقيق للتعرف على تفاصيل الحادث، الذي يعد الثاني خلال الأشهر القليلة الماضية.

وقال الجيش الباكستاني: "إن الطائرة تحطمت شمالي البلاد أثناء مهمة تدريبية"، بحسب (سبوتنيك).

وأشارت تقارير إخبارية إلى أن الطيار لقي مصرعه في الحادث، لأنه لم يتمكن من القفز من الطائرة في الوقت المناسب.

وأشار مسؤولون محليون إلى أن الطيار قاد طائرته إلى مكان خلاء عقب تعرضها لمشكلة فنية، حتى يتجنب وقوع ضحايا إذا سقطت في إحدى المناطق السكنية.

وقالت صحيفة "تربيون" الباكستانية، إن حادث مشابه وقع في أغسطس/ آب الماضي، خلال مهمة تدريبية أيضا.

كما شهد شهر سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية الباكستانية في مهمة روتينية، وفي ذات العام تعرضت طائرة أخرى طراز "ميراج" لحادث أدى إلى تحطمها.

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