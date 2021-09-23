الصحة العالمية: النظام الصحي في أفغانستان على شفا الانهيار





وأضاف: "لا يمكننا وقف المساعدات المنقذة للأرواح في أفغانستان، نحن بحاجة لدعم المجتمع الدولي لإيصال المساعدات بطريقة مستدامة"، مشيرًا إلى أن أن نحو 50% من الأطفال في أفغانستان يعانون من سوء التغذية.



الجدير ذكره أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، قد أعلن في 7 أيلول/سبتمبر الجاري، أن أفغانستان تواجه انهيارا في الخدمات الأساسية، وأن إمدادات الغذاء وغيره من المساعدات بدأت تنفد.

رام الله - دنيا الوطنحذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، من أن أفغانستان تواجه كارثة صحية حقيقية ما لم يتم اتخاذ إجراءات فورية لتفاديها.وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحفي بشأن الأوضاع الصحية في أفغانستان: "حققنا خلال الـ 20 عاما الماضية مكاسب في أفغانستان، لكن هذه المكاسب في مهب الريح حاليا لأن النظام الصحي على شفا الانهيار، وستواجه أفغانستان كارثة صحية حقيقية ما لم يتم اتخاذ إجراءات فورية لتفاديها".