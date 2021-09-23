السودان يقرر مصادرة جميع أصول حركة حماس في البلاد





يشار إلى أن السودان أعلنت قبل عدة أشهر توصلها لاتفاق مع إسرائيل من أجل أقامة علاقات دبلوماسية معها، وذلم برعاية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.



رام الله - دنيا الوطنقررت السلطات السودانية اليوم الخميس، مصادرة جميع أصول حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في البلاد.وأضافت بأن أصول حركة حماس في السودان، عبارة عن فنادق وعقارات وشركات متعددة الأغراض وأراضٍ وصرافات، وفق ما نقلت (رويتزر).كما قررت السودان وقف كل عمليات تحويل الأموال للحركة، وحسابات شركات وأفراد يعملون لصالحها.