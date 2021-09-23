هيئة الأسرى: الاحتلال الاسرائيلي يمارس أساليب ضرب وتنكيل بحق الأسرى الفلسطينيين





رام الله - دنيا الوطنرصدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير أصدرته صباح يوم الخميس ، أفادات لأربع معتقلين يسردون من خلالها ما تعرضوا له من أذى جسدي ونفسي أثناء اعتقالهم والتحقيق معهم بمراكز التحقيق التابعة للاحتلال.و أفادت محامية الهيئة بأن الأسير مالك جمال حسن خضور (عشرون عاما) من رام الله، تعرض للضرب الشديد من قبل جنود الاحتلال بواسطة الأيدي والأرجل وأعقاب البنادق أثناء اعتقاله، حيث لاتزال آثار الضرب واضحة للان، ثم تركوه جالسا بطريقة موجعة لساعات طويلة قبل نقله لمعتقل عتصيون.أما عن حالة الأسير اسلام تيسير محمد بنات (18 عاما) من مخيم العروب في الخليل فقد جرى اعتقاله بعد اقتحام قوات الاحتلال لبيته الساعة الرابعة والنصف عصرا، حيث قامت قوة من الاحتلال بضربه بواسطة الايدي والارجل واعقاب البنادق ثم اقتادوه الى البرج المقابل للمخيم، ليترك قرابة الأربعة ساعات تعرض خلالها للضرب بصورة متواصله، ونقل بعد ذلك الى مركز معتقل عتصيون.في حين داهمت قوات الاحتلال منزل احمد محمد منصور (22 عاما) من بدو رام الله الساعة الثالثة بعد منتصف الليل ، وقامت بتفتيش البيت وتخريبه، حيث لم يسمح جنود الاحتلال للأسير بارتداء الحذاء لينهالوا عليه باللكمات والضرب المبرح بالأيدي والارجل، بعد ذلك اقتادوه الى عوفر ثم الى معتقل عتصيون.