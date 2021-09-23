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توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس أعمال سعودي يوناني

توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس أعمال سعودي يوناني
توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس أعمال سعودي يوناني
رام الله - دنيا الوطن
وقَّع اتحاد الغرف التجارية السعودية واتحاد الشركات اليونانية، في العاصمة اليونانية أثينا، أمس، مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس أعمال (سعودي - يوناني)، لتعزيز التجارة البينية بين البلدين، وزيادة حجم التعاون التجاري والاستثماري.

وجاء ذلك خلال الزيارة الرسمية لخالد بن عبد العزيز الفالح وزير الاستثمار السعودي لليونان؛ لبحث مجالات التعاون الاستثماري والتجاري مع نظرائه في اليونان، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال من البلدين، وفق (وكالة الأنباء السعودية).

وجرى توقيع مذكرة التفاهم بين عجلان بن عبد العزيز العجلان رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية، وإفثيميوس فيداليس رئيس اللجنة التنفيذية باتحاد الشركات اليونانية.

وقال العجلان: "إن توقيع مذكرة التفاهم لتأسيس مجلس أعمال مشترك بين المملكة واليونان ثمرة لجهود مستمرة، وعمل مشترك وبرغبة سعودية يونانية؛ للارتقاء بحجم التبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين".

وأضاف: "أن المجلس سيضطلع بعديد من الأنشطة التجارية والترويجية بشكل منهجي في مجال التجارة والاستثمار والصناعات الزراعية والتعليم والتدريب والخدمات وتكنولوجيا المعلومات، وغيرها من القطاعات المستهدفة في أجندة التعاون الاقتصادي".

وأشار رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية إلى أن المجلس سيوفر منصة لرجال الأعمال السعوديين واليونانيين للتعريف والترويج لأنشطتهم التجارية وإقامة شراكات تجارية.

يُذكر أن العلاقات بين السعودية واليونان تشهد تقارباً وتحسناً لا سيما الاقتصادية، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 7.1 مليارات ريال أي (1.892 مليار دولار أمريكي).

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