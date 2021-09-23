غزة: تنويه بشأن خطة حملة التطعيم وسحب العينات ليوم الجمعة





وفيما يلي أماكن التطعيم وسحب العينات:



1- مركز صحي مسقط جباليا.



2- مركز معهد الأمل.



3- مركز صحي الفلاح.



4- مركز صحي شهداء الزيتون.



5- مركز صحي شهداء الشيخ رضوان.



6- مركز صحي مسقط الشجاعية.



7- مركز صحي دير البلح.



8- مركز صحي شهداء خان يونس.



9- مركز صحي شهداء رفح.



النقاط الميدانية (للتطعيم فقط) من الساعة 14ظهرا حتى 20 مساءً:



1- خيمة منتزه الجندي المجهول.



2- خيمة منتزه الكتيبة.



3- نادي خدمات خانيونس.



4- نادي الأمل الرياضي.



رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الخميس، تنويهاً بشأن خطة عمل حملة التطعيم وسحب العينات للمشتبه بهم بالاصابة بفيروس (كورونا) ليوم غدٍ الجمعة من الساعة 10 صباحاً حتى 18 مساءً.