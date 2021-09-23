إسرائيل: منع أفراد الطاقم التدريسي غير المُطعمين من دخول المؤسسات التعليمية



وقررت الوزارة الإسرائيلية تشديد تعليمات العمل، معلنة أنه لن يُسمح للمعلمين مزاولة عملهم عن بعد من دون الحصول على الشارة الخضراء أو إثبات عدم الإصابة بالفيروس، وإلا فلن يتقاضوْا الراتب الشهري.





وأُفيد بأن هناك 37 ألف مستخدم في جهاز التعليم لم يحصلوا على الشارة الخضراء، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



ويشار إلى أنه اعتباراً من الشهر المقبل تتغير شروط الحصول على الشارة الخضراء التي ستمنح فقط لمن تلقى التطعيم بالجرعات الثلاث أو لمن تلقى جرعتين ولم تمر ستة اشهر على تلقيه الجرعة الثانية كما يستحق تلقي الشارة كل من تعافى من المرض قبل اقل من نصف العام ومن تعافى وتلقى جرعة من التطعيم قبل اقل من ستة اشهر .

رام الله - دنيا الوطنأبلغت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الخميس، مديري المدارس ورياض الأطفال، بأنه بعد عشرة أيام لن يتاح لأفراد الطاقم التدريسي دخول المؤسسة التعليمية التي يعملون فيها إذا لم يكونوا قد تلقوا الحقنة المعززة المضادة لفيروس (كورونا) أو أبرزوا نتائج تثبت عدم إصابتهم بالعدوى مرتين بالأسبوع.