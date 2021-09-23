تفاصيل لقاء الرئيس العراقي مع وزير خارجية إيران في نيويورك





وتناول اللقاء العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين والشعبين الجارين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.



وقال الرئيس العراقي صالح بحسب البيان: "إن العلاقات العراقية الإيرانية مهمة للبلدين وكل المنطقة، مشيرًا إلى مساعي العراق من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة وضمان سلامها، وحرصه على أن يكون ساحةً لتلاقي مصالح شعوبها من أجل العمل والتنسيق في مواجهة تحديات الإرهاب والأوضاع الصحية وخطر التغير المناخي".



الجدير بالذكر، أنه تنعقد، هذا الأسبوع في مقر الأمم المتّحدة في نيويورك، الاجتماعات الرفيعة المستوى للدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة والممتدة من 21 إلى 27 أيلول/سبتمبر الجاري.



استقبل الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الخميس، وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان، على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، بمقر إقامته في نيويورك.وجاء في بيان رئاسة الجمهورية العراقية: "رئيس الجمهورية برهم صالح يستقبل، في مقر إقامته في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان".