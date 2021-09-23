الصين تعارض العقوبات الأمريكية في إثيوبيا

رام الله - دنيا الوطنعارض تشاو لي جيان، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، ممارسة الضغط الأمريكي من خلال العقويات أو التهديد بفرض عقوبات للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.وقال لي جيان في مؤتمر صحفي في بكين: "ترى الصين دائماً أن القانون الدولي والأعراف الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية، يجب أن تلتزم بالعلاقات بين الدول".وأوضح المتحدث لي جيان أنه يجب على الولايات المتحدة التعامل بحكمة مع القضايا ذات الصلة، والقيام بدور بناء في استعادة السلام والاستقرار في البلاد.ذكر المسؤول الصيني أن إثيوبيا شريك تعاون مهم للصين في أفريقيا، وأن الأطراف المعنية في إثيوبيا لديها الحكمة والقدرة على حل الخلافات الداخلية بشكل صحيح.ووافق الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة الماضية، على تفويضات شاملة تسمح لوزارتي الخارجية والخزانة بفرض عقوبات على جميع أطراف الصراع الدائر في إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا.وفرضت الولايات المتحدة في 23 آب/ أغسطس الماضي، عقوبات على فيليبوس وولديوهانيس رئيس هيئة الأركان في قوات الدفاع الإريترية على خلفية دوره في انتهاكات حقوقية مارسها في إقليم تيغراي الإثيوبي المجاور.