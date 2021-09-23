رئيس الوزراء السوداني: من يقف خلف محاولة الانقلاب (فلول)

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الأربعاء، أن من يقف خلف محاولة الانقلاب الفاشلة هم (فلول) ضد الانتقال المدني، لافتاً أن الجيش السوداني لا ينقلب.وفي مقابلة مع صحيفة السوداني قال حمدوك: "إن الجيش السوداني الذي حمى الثوار المتظاهرين أمام القيادة مقر قيادة الجيش بالخرطوم لا ينقلب، من ينقلبون ويدعون للانقلاب هم ضد الانتقال المدني، وهم بالضرورة فلول أنصار نظام عمر البشير".تابع رئيس الوزراء السوداني:" الانقلاب أو محاولة تقويض الانتقال بأي شكل من أجل الاستيلاء على السلطة، وأي ادعاء غير ذلك هو غير صحيح".وأضاف رئيس الوزراء: "نعلم أن هناك معاناة وضيقاً في العيش نراه في كل مكان حولنا ولدينا معلومات كافية عنه، والحكومة لا تتنصل من مسؤولياتها تجاه الأوضاع الراهنة".وتابع حمدوك: "بالرغم من ذلك نقول إننا أنجزنا عدداً من الملفات وأخفقنا في عدد آخر، وهناك عدد من الملفات كان المكون العسكري طرفاً فيها بحكم الوضع القائم، ليس الشأن الأمني والعسكري فحسب الذي يقع ضمن مسؤوليته المباشرة".وأعلن ياسين إبراهيم، وزير الدفاع السوداني، الثلاثاء الماضي عن إحباط محاولة انقلاب قادها اللواء ركن عبدالباقي الحسن عثمان بكراوي، ومعه (22) ضابطاً آخرين برتب مختلفة، وضباط صف وجنود.