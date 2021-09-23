لقاء ثنائي بين أنقرة ووأشنطن لبحث التطورات في المنطقة

رام الله - دنيا الوطنناقش إبراهيم قالن متحدث الرئاسة التركية، مع جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي، العلاقات الثنائية والتطورات الأخيرة في المنطقة.وجاء ذلك، خلال اجتماع قالن وسوليفان في البيت الأبيض، أمس الأربعاء، بحسب بيان صادر عن مكتب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة التركية.وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية ومسألتي وباء (كورونا) والتغير المناخي، إضافة إلى التطورات في أفغانستان وسوريا والعراق وليبيا وقبرص وشرقي المتوسط، والتطورات الإقليمية الأخرى.وجرى التشديد على الأهمية الاستراتيجية للعلاقات التركية الأمريكية، وتم تبادل وجهات النظر حول الخطوات الواجب اتخاذها لزيادة التعاون الاقتصادي.كما تم التركيز على زيادة الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى، وتفعيل الآليات اللازمة لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين لتصل إلى 100 مليار دولار.فيما تم التأكيد على ضرورة التعاون الدولي للحيلولة دون حدوث أزمات إنسانية جديدة في أفغانستان، ولإيصال المساعدات الإنسانية إلى البلاد في أسرع وقت ممكن، كما جرى التنويه على أهمية التضامن بين حلفاء (الناتو)، وضرورة حل الخلافات بينهم عبر الحوار والمفاوضات.