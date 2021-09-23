فنزويلا: تدعو لإنشاء منظمة أممية جديدة



وجاء ذلك في كلمة للرئيس الفنزويلي، خلال افتتاح المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، على هامش أعمال الجمعية العامة للمنظمة في دورتها (76)، المسجلة بالفيديو أمام رؤساء وقادة دول العالم المشاركين.



وقال مادورو: "إن فنزويلا تواجه حملة ظالمة، ونحن ندين بقوة هذه الحملة الإجرامية الشرسة التي تقودها الولايات المتحدة وحكومات الدول الأوروبية من خلال تطبيق جزاءات قاسية تنتهك حق الحريات الاقتصادية والضمانات التي ينبغي أن يتمتع بها كافة شعوب العالم".



وأضاف: "هذا الهجوم الإجرامي استهدف حقنا في أن نشتري ما نحتاجه ونصدر ما ننتجه، واستهدف أيضا حساباتنا المصرفية وتمت مصادرة مخزوننا القانوني من العملات والذهب في لندن، وتجميد مليارات الدولارات من حساباتنا في أوروبا".



وتابع مادورو: "العالم أصبح بحاجة إلى أمم متحدة جديدة ، بحيث يمكننا جميعاً أن نتشارك نفس المسار، وننشئ عالم جديد بدون استعمار، عالم متعدد الأقطاب لا مكان فيه للهيمنة ولا الإمبريالية".



وأكمل قوله: "لقد خضعنا لهذه التهديدات لسنوات، وأقول لكم من كاراكاس إننا انتقلنا من المرحلة القاسية، والأليمة للعقوبات إلى مرحلة التعافي والنمو المستدام".



وتخضع فنزويلا منذ عام 2014 لعقوبات اقتصادية وتجارية فرضتها واشنطن، و(50) دولة أوروبية في محاولة لإزاحة مادورو عن السلطة، معتبرةً أن إعادة انتخابه عام 2018 اتّسمت بعمليات تزوير أطاحت بالسلطة من خوان غوايدو زعيم المعارضة.







رام الله - دنيا الوطنشن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أمس الأربعاء، هجوماً حاداً على السياسات الأمريكية إزاء بلاده، داعياً إلى إنشاء منظمة أممية جديدة، وتأسيس عالم خالٍ من (الإمبريالية) والهيمنة.