دولي

لبحث أزمة الغواصات.. لقاء مرتقب يجمع وزيرا خارجية فرنسا وأمريكا

لبحث أزمة الغواصات.. لقاء مرتقب يجمع وزيرا خارجية فرنسا وأمريكا
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وكالة  (رويترز) بأن لقاءً مرتقب يجمع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الخميس، على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ونقلت (رويترز) عن مسؤول أمريكي، قوله: إن الولايات المتحدة ترحب بمشاركة فرنسا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، كما أكد المسؤول الأمريكي أن بلينكن ولودريان سيجتمعان من أجل بحث أزمة الغواصات.

وكان الرئيسين الأمريكي جو بايدن، والفرنسي إيمانويل ماكرون  قد أجريا اتصالا هاتفيا، أمس الأربعاء استمر 30 دقيقة.

واستدعت فرنسا سفيريها من الولايات المتحدة وأستراليا الأسبوع الماضي، فيما اتهمت باريس الرئيس الأمريكي بطعنها في الظهر، بعدما ألغت أستراليا صفقة غواصات فرنسية بقيمة (40) مليار دولار، واختارت شراء غواصات أمريكية بدلاً من ذلك.

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