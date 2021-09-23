الأمم المتحدة تحذر: 16 مليون شخصاً في اليمن معرضون للمجاعة

رام الله - دنيا الوطنوجه ديفيد بيزلي، رئيس وكالة الغذاء التابعة للأمم المتحدة، تحذيراً من أن 16 مليون شخص في اليمن (يسيرون نحو المجاعة)، مؤكداً إلى إن الحصص الغذائية للملايين سيتم تخفيضها في تشرين الأول/ أكتوبر ما لم يصل تمويل جديد.وقال ديفيد بيزلي: " إن الولايات المتحدة، وألمانيا، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ومانحين آخرين تدخلوا عندما كانت أموال برنامج الأغذية العالمي تنفد في وقت سابق من هذا العام، وبسبب ذلك لقد تجنبنا مجاعة وكارثة"، وفق(روسيا اليوم).وأضاف أن أموال برنامج الأغذية العالمي بدأت تنفد مرة أخرى، وبدون توفير تمويل جديد سيتم إجراء تخفيضات جديدة في الحصص الغذائية لـ3.2 مليون شخص في تشرين الأول/ أكتوبر و5 ملايين بحلول كانون الأول/ديسمبر.الجدير ذكره، أن في مؤتمر افتراضي لإعلان التبرعات استضافته السويد وسويسرا في الأول من آذار/مارس، ناشد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة تقديم 3.85 مليار دولار لليمن هذا العام، لكن المانحين تعهدوا بأقل من نصف المبلغ، 1.7 مليار دولار، وهو ما وصفه غوتيريش بأنه "مخيب للآمال".