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شؤون فلسطينية

وزارة العدل تنعى الشهيد الأسير المحرر مسالمة

وزارة العدل تنعى الشهيد الأسير المحرر مسالمة
رام الله - دنيا الوطن
نعت وزارة العدل اليوم الأسير المحرر حسين مسالمة الذي وافته المنية بعد معاناة من مرض السرطان الذي أصيب به أثناء اعتقاله في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وأفرج عنه بعد ضغوط مارستها جهات عدة بعد أن استشرى المرض في جسده بالكامل.

وقالت العدل: "إن استشهاد الأسير المحرر مسالمة يدعو من جديد لفتح ملف الأسرى المرضى وأولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة ولا يتلقون الرعاية الصحية اللازمة والعلاج المناسب ويواجهون سياسة الإهمال الطبي المتعمد من قبل سلطات السجون الإسرائيلية".

وأشارت إلى أن (226) أسيرا استشهدوا داخل سجون الاحتلال الاسرائيلي منذ العام1967، والمئات استشهدوا بعد خروجهم من السجن متأثرين بأمراض مختلفة ناتجة عن سياسة الإهمال الطبي.

ودعت الوزارة في بيان لها اليوم المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والدولية للضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته لحقوق الأسرى المرضى، والإفراج العاجل عن كافة الأسرى من سجون الاحتلال.

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