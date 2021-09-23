دولي

طالبان تعتذر لباكستان بشأن حادثة نزع العلم

طالبان تعتذر لباكستان بشأن حادثة نزع العلم
المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد
رام الله - دنيا الوطن
قال ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم الحركة ووزير الإعلام بالإنابة، إن جميع أعضاء الحكومة مصدومون من حادثة نزع علم باكستان عن شاحنات مساعدات بمعبر (تورخام)، عند نقطة العبور الرئيسية بين البلدين.

وأضاف مجاهد: "الحادث كان تصرفا فردياً والحكومة اتخذت إجراءات فورية واعتقلت المتورطين، معتذراً من الباكستانيين"، مؤكداً أن مثل هذا الحادث لن يتكرر في المستقبل، وفق (الأناضول).

وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأفراد من حرس الحدود المتمركزين على حدود (تورخام)، وعدد من المدنيين يزيلون الأعلام الباكستانية عن شاحنات تحمل مساعدات إلى أفغانستان.

وأكدت السفارة الباكستانية في بيانٍ لها أن البلاد ستواصل تقديم المساعدات للأفغان في مثل هذا الوقت العصيب.

وأرسلت باكستان أكثر من (20) شاحنة من المواد الغذائية عبر معبر (تورخام)، بالإضافة لأربع طائرات محملة بالأغذية والأدوية إلى مدن كابل وقندهار وخوست ومزار شريف.

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